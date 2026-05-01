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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為248.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.32元上修至10.55元，其中最高估值10.8元，最低估值10.24元，預估目標價為248.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.8(10.43)12.1513.7915.76
最低值10.24(10.24)11.512.814.59
平均值10.54(10.32)11.8213.3315.02
中位數10.55(10.32)11.7213.314.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,593.37億2,852.43億3,090.57億3,296.83億
最低值2,545.82億2,653.62億2,762.21億3,152.25億
平均值2,567.22億2,780.85億3,001.59億3,227.43億
中位數2,562.19億2,786.42億3,016.81億3,230.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.08-3.351.003.456.45
營業收入1,624.79億1,813.59億2,050.03億2,268.26億2,225.75億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCAH

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