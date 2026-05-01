鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團(CAH-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為248.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.32元上修至10.55元，其中最高估值10.8元，最低估值10.24元，預估目標價為248.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.8(10.43)
|12.15
|13.79
|15.76
|最低值
|10.24(10.24)
|11.5
|12.8
|14.59
|平均值
|10.54(10.32)
|11.82
|13.33
|15.02
|中位數
|10.55(10.32)
|11.72
|13.3
|14.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,593.37億
|2,852.43億
|3,090.57億
|3,296.83億
|最低值
|2,545.82億
|2,653.62億
|2,762.21億
|3,152.25億
|平均值
|2,567.22億
|2,780.85億
|3,001.59億
|3,227.43億
|中位數
|2,562.19億
|2,786.42億
|3,016.81億
|3,230.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.08
|-3.35
|1.00
|3.45
|6.45
|營業收入
|1,624.79億
|1,813.59億
|2,050.03億
|2,268.26億
|2,225.75億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉德諾健康集團(CAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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