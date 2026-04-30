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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯邦信號公司(FSS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.7元上修至4.79元，其中最高估值5.04元，最低估值4.65元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.04(4.79)
|5.83
|6.52
|最低值
|4.65(4.65)
|5.15
|6.52
|平均值
|4.82(4.7)
|5.42
|6.52
|中位數
|4.79(4.7)
|5.32
|6.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.58億
|28.75億
|31.05億
|最低值
|26.00億
|27.01億
|31.05億
|平均值
|26.18億
|27.84億
|31.05億
|中位數
|26.13億
|27.79億
|31.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|1.97
|2.56
|3.50
|4.01
|營業收入
|12.13億
|14.35億
|17.23億
|18.62億
|21.81億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦信號公司(FSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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