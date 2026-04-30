盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲5.04%，報367.57美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間30日22:34股價上漲17.63美元，報367.57美元，漲幅5.04%，成交量23,100,476（股），盤中最高價377.03美元、最低價367.18美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.13%
- 近 1 月：+27.56%
- 近 3 月：+3.46%
- 近 6 月：+27.45%
- 今年以來：+11.8%
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