search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估上修至10.46元，預估目標價為260.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.46元，其中最高估值12.67元，最低估值8.85元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.67(12.09)16.7321.7619.53
最低值8.85(8.54)11.2614.416.22
平均值10.52(10.36)13.5516.7317.77
中位數10.46(10.3)13.5416.5917.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值952.05億997.47億1,041.92億1,075.56億
最低值931.42億961.82億992.95億1,048.91億
平均值946.40億988.88億1,029.94億1,064.19億
中位數946.80億990.79億1,033.34億1,071.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.412.066.939.669.72
營業收入801.18億795.71億785.58億814.00億883.09億

詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTMUS

相關行情

台股首頁我要存股
T-Mobile US Inc198.17+6.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty