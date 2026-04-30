鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估上修至10.46元，預估目標價為260.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.46元，其中最高估值12.67元，最低估值8.85元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.67(12.09)
|16.73
|21.76
|19.53
|最低值
|8.85(8.54)
|11.26
|14.4
|16.22
|平均值
|10.52(10.36)
|13.55
|16.73
|17.77
|中位數
|10.46(10.3)
|13.54
|16.59
|17.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|952.05億
|997.47億
|1,041.92億
|1,075.56億
|最低值
|931.42億
|961.82億
|992.95億
|1,048.91億
|平均值
|946.40億
|988.88億
|1,029.94億
|1,064.19億
|中位數
|946.80億
|990.79億
|1,033.34億
|1,071.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.41
|2.06
|6.93
|9.66
|9.72
|營業收入
|801.18億
|795.71億
|785.58億
|814.00億
|883.09億
詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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