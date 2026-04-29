盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大漲5.01%，報196.08美元
鉅亨網新聞中心
T-Mobile US Inc(TMUS-US)截至台北時間29日21:36股價上漲9.36美元，報196.08美元，漲幅5.01%，成交量677,124（股），盤中最高價196.90美元、最低價191.63美元。
美股指數盤中表現
T-Mobile US Inc(TMUS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.44%
- 近 1 月：-11.43%
- 近 3 月：+0.25%
- 近 6 月：-15.12%
- 今年以來：-8.04%
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