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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)EPS預估上修至5.3元，預估目標價為217.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.3元，其中最高估值5.7元，最低估值4.82元，預估目標價為217.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.7(5.45)6.98.018.09
最低值4.82(4.82)5.86.58.09
平均值5.28(5.09)6.197.058.09
中位數5.3(5.1)6.176.958.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值59.15億65.78億71.13億71.25億
最低值54.35億59.01億63.35億71.25億
平均值57.02億61.73億65.85億71.25億
中位數57.27億61.37億64.96億71.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.446.095.635.484.84
營業收入52.56億62.60億58.66億58.15億54.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSODFL

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