鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)EPS預估上修至5.3元，預估目標價為217.50元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.1元上修至5.3元，其中最高估值5.7元，最低估值4.82元，預估目標價為217.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.7(5.45)
|6.9
|8.01
|8.09
|最低值
|4.82(4.82)
|5.8
|6.5
|8.09
|平均值
|5.28(5.09)
|6.19
|7.05
|8.09
|中位數
|5.3(5.1)
|6.17
|6.95
|8.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|59.15億
|65.78億
|71.13億
|71.25億
|最低值
|54.35億
|59.01億
|63.35億
|71.25億
|平均值
|57.02億
|61.73億
|65.85億
|71.25億
|中位數
|57.27億
|61.37億
|64.96億
|71.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.44
|6.09
|5.63
|5.48
|4.84
|營業收入
|52.56億
|62.60億
|58.66億
|58.15億
|54.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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