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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.02%，報193.15美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間23日22:00股價上漲9.23美元，報193.15美元，漲幅5.02%，成交量182,610（股），盤中最高價193.22美元、最低價188.09美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.75%
  • 近 1 月：-8.67%
  • 近 3 月：+15.46%
  • 近 6 月：+32.38%
  • 今年以來：+17.3%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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