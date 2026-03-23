盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.02%，報193.15美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間23日22:00股價上漲9.23美元，報193.15美元，漲幅5.02%，成交量182,610（股），盤中最高價193.22美元、最低價188.09美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.75%
- 近 1 月：-8.67%
- 近 3 月：+15.46%
- 近 6 月：+32.38%
- 今年以來：+17.3%
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