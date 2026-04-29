盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.41%，報233.78美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間29日22:10股價上漲12.01美元，報233.78美元，漲幅5.41%，成交量814,965（股），盤中最高價233.78美元、最低價217.97美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.18%
- 近 1 月：+17.75%
- 近 3 月：+28.4%
- 近 6 月：+62.96%
- 今年以來：+41.43%
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - T-Mobile US Inc(TMUS-US)大漲5.02%，報196.09美元
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大漲5.12%，報24.42美元
- 盤中速報 - 安森美半導體(ON-US)大漲5.96%，報98.86美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.28%，報25.81美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇