search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.41%，報233.78美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間29日22:10股價上漲12.01美元，報233.78美元，漲幅5.41%，成交量814,965（股），盤中最高價233.78美元、最低價217.97美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.18%
  • 近 1 月：+17.75%
  • 近 3 月：+28.4%
  • 近 6 月：+62.96%
  • 今年以來：+41.43%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007143.100.06%
道瓊指數48939.88-0.41%
NASDAQ24692.210.12%
費城半導體10233.771.98%
Old Dominion Freight Line公司213.58-3.69%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty