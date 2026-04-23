智生活去年純益1.31億元年增32% EPS2.64元 核心業務將續擴張

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-23 18:37

興櫃公司智生活科技 (7836-TW) 今 (23) 日公布 2025 年全年報，受惠於平台規模經濟發酵與 AI 應用帶動營運效率提升，稅後純益 1.31 億元，年增 32.86%，每股純益 2.64 元。同時，2025 年智生活包括到府生活服務、AIoT 社區智慧物聯網業務及智慧建築標章相關業務都同步擴張。

智生活總經理胡至仁(左)及董事長林子皓。(圖：智生活提供)

智生活 2025 年全年財報營收 8.86 億元，毛利率 56.54%，年減 0.76 個百分點，稅後純益 1.31 億元，年增 32.86%，每股純益 2.64 元。

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而智生活 2026 年 1-3 月營收 2.29 億元，年增 10.53%。今天的興櫃最後成交價 57.8 元。

智生活指出，2025 年約 99% 營收來自服務，廣告營收占比不到 1%，反映智生活並非傳統流量型平台，而是以社區場景為基礎、以日常需求為核心的智慧化服務型平台。而從產業發展來看，這也反映台灣智慧社區市場正由早期以單點功能、硬體建置為主的導入模式，逐步走向以長期服務、持續使用與融合多元社區情境為核心的平台型經營。隨著社區數位化、智慧化與生活服務整合需求持續升溫，服務型平台的商業模式正逐步展現規模效益與市場價值。

同時，智生活 2025 年成長動能主要來自三大核心業務同步擴張。首先，到府生活服務受惠住戶高黏著度與持續回購需求，全年成長 20%，顯示平台與住戶日常生活場景的連結持續深化。

其次，AIoT 社區智慧物聯網業務在社區缺工與智慧化需求升溫帶動下，全年成長 75%，相關應用涵蓋雲端對講門禁、智慧包裹櫃、電動車充電樁及無人化物業管理等軟硬整合方案，目前已導入全台逾 300 個社區。而智慧建築標章相關業務也受惠於建築新法規推動，目前全台已有 200 多個建案循序導入，這也正是智生活能夠持續成長的動能所在。

智生活目前已服務全台超過 1 萬 個社區、用戶數突破 300 萬，全台智慧社區市場滲透率約 22%，仍具高度發展潛力，隨著社區服務規模持續擴大，平台除累積穩定服務基礎外，也同步強化跨場景融合能力，從社區管理延伸至住戶生活服務以及智慧物聯網軟硬整合，持續提升平台價值與用戶黏著度。