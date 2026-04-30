盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額27.26億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現強勁，30日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額27.26億元，大盤占比3.26%。
該產業上漲家數24、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股健椿(4561-TW)30日09:46股價上漲3.45元，報38.1元，漲幅9.96%。
電機機械股價指數近5日下跌0.46%，櫃買市場加權指數下跌3.12%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.46%
|-3.12%
|近一月
|+7.02%
|+17.77%
|近三月
|-0.54%
|+25.29%
|近六月
|+3.27%
|+44.94%
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