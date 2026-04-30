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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額27.26億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現強勁，30日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額27.26億元，大盤占比3.26%。

該產業上漲家數24、下跌家數11、平盤家數4。領漲個股健椿(4561-TW)30日09:46股價上漲3.45元，報38.1元，漲幅9.96%。

電機機械股價指數近5日下跌0.46%，櫃買市場加權指數下跌3.12%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.46% -3.12%
近一月 +7.02% +17.77%
近三月 -0.54% +25.29%
近六月 +3.27% +44.94%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數39477.7+0.44%
健椿38.1+9.96%

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