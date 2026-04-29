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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為211.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.45元下修至15.15元，其中最高估值16.33元，最低估值12.47元，預估目標價為211.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.33(16.33)20.9925.0828.96
最低值12.47(12.47)13.1511.7915.58
平均值15.02(15.16)16.218.0519.97
中位數15.15(15.45)16.217.4719.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值101.68億111.15億120.11億126.31億
最低值92.65億92.00億91.75億93.18億
平均值97.39億99.31億101.66億105.12億
中位數97.89億100.31億102.14億105.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.4020.877.9711.188.79
營業收入104.02億94.33億94.17億92.67億95.33億

詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBIIB

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