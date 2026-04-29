鉅亨速報 - Factset 最新調查：百健(BIIB-US)EPS預估下修至15.15元，預估目標價為211.50元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對百健(BIIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.45元下修至15.15元，其中最高估值16.33元，最低估值12.47元，預估目標價為211.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.33(16.33)
|20.99
|25.08
|28.96
|最低值
|12.47(12.47)
|13.15
|11.79
|15.58
|平均值
|15.02(15.16)
|16.2
|18.05
|19.97
|中位數
|15.15(15.45)
|16.2
|17.47
|19.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|101.68億
|111.15億
|120.11億
|126.31億
|最低值
|92.65億
|92.00億
|91.75億
|93.18億
|平均值
|97.39億
|99.31億
|101.66億
|105.12億
|中位數
|97.89億
|100.31億
|102.14億
|105.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.40
|20.87
|7.97
|11.18
|8.79
|營業收入
|104.02億
|94.33億
|94.17億
|92.67億
|95.33億
詳細資訊請看美股內頁：
百健(BIIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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