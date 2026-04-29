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鉅亨速報

盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.04%，報88.78美元

鉅亨網新聞中心

英特爾(INTC-US)截至台北時間29日22:11股價上漲4.26美元，報88.78美元，漲幅5.04%，成交量40,587,746（股），盤中最高價88.84美元、最低價86.11美元。

美股指數盤中表現

英特爾(INTC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+27.56%
  • 近 1 月：+95.97%
  • 近 3 月：+73.27%
  • 近 6 月：+103.52%
  • 今年以來：+129.05%

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美股美股盤中盤中速報英特爾

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