盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.04%，報88.78美元
鉅亨網新聞中心
英特爾(INTC-US)截至台北時間29日22:11股價上漲4.26美元，報88.78美元，漲幅5.04%，成交量40,587,746（股），盤中最高價88.84美元、最低價86.11美元。
美股指數盤中表現
英特爾(INTC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.56%
- 近 1 月：+95.97%
- 近 3 月：+73.27%
- 近 6 月：+103.52%
- 今年以來：+129.05%
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