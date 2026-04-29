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鉅亨速報

盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌12.37%，報333.09美元

鉅亨網新聞中心

泰瑞達(TER-US)截至台北時間29日22:03股價下跌47.04美元，報333.09美元，跌幅12.37%，成交量4,350,391（股），盤中最高價335.00美元、最低價306.53美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.05%
  • 近 1 月：+28.59%
  • 近 3 月：+51.76%
  • 近 6 月：+163.28%
  • 今年以來：+96.39%

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美股美股盤中盤中速報泰瑞達

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泰瑞達327.33-13.9%

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