外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5839元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日21:40，紐元/美元下跌0.0046點跌幅達0.78%，暫報0.5839點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.44%
- 近 1 週：-0.10%
- 近 3 月：-2.87%
- 近 6 月：+1.85%
- 今年以來：+2.21%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.5%
- 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.21%
- 美元/南非蘭特相關性-0.81，本日下跌1.01%
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