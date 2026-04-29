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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.78%，報0.5839元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日21:40，紐元/美元下跌0.0046點跌幅達0.78%，暫報0.5839點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.44%
  • 近 1 週：-0.10%
  • 近 3 月：-2.87%
  • 近 6 月：+1.85%
  • 今年以來：+2.21%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.88，本日下跌0.57%
  • 英鎊/美元相關性0.83，本日下跌0.16%
  • 歐元/美元相關性0.81，本日下跌0.21%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.5%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.84，本日下跌0.21%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.81，本日下跌1.01%

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紐元/美元0.5839-0.78%
澳元/美元0.7134-0.66%
英鎊/美元1.3488-0.17%
歐元/美元1.1691-0.19%
南非蘭特/美元0.0598-0.99%

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