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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對恩智浦半導體(NXPI-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.9元上修至14.45元，其中最高估值15.15元，最低估值13.5元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.15(14.4)
|19.03
|22.8
|最低值
|13.5(13.26)
|14.64
|18.01
|平均值
|14.4(13.92)
|17.15
|20.21
|中位數
|14.45(13.9)
|17.1
|19.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.69億
|160.49億
|177.04億
|最低值
|133.99億
|142.72億
|157.91億
|平均值
|138.81億
|153.33億
|164.99億
|中位數
|139.69億
|153.43億
|165.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.91
|10.64
|10.83
|9.84
|8.00
|營業收入
|110.63億
|132.05億
|132.76億
|126.14億
|122.69億
詳細資訊請看美股內頁：
恩智浦半導體(NXPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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