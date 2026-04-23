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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報10108.53點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:41，費城半導體上漲199.26點（或2.01%），暫報10108.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.25%
  • 近 1 月：+29.18%
  • 近 3 月：+23.02%
  • 近 6 月：+48.4%
  • 今年以來：+39.9%

焦點個股


費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領漲。德州儀器(TXN-US)上漲16.15%；安森美半導體(ON-US)上漲8.17%；超捷國際(MCHP-US)上漲7.52%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲6%；亞德諾(ADI-US)上漲5.86%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.32%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.53%；輝達(NVDA-US)下跌0.19%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.14%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10090.281.83%
德州儀器274.15+16.0%
安森美半導體95.465+7.28%
超捷國際87.51+6.10%
恩智浦半導體236.69+4.85%
亞德諾400.56+5.02%
美光科技479.3401-1.67%
台積電ADR384.67-0.71%
輝達203+0.25%
艾司摩爾1438.48-0.36%

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