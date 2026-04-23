盤中速報 - 費城半導體大漲2.01%，報10108.53點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日09:41，費城半導體上漲199.26點（或2.01%），暫報10108.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.25%
- 近 1 月：+29.18%
- 近 3 月：+23.02%
- 近 6 月：+48.4%
- 今年以來：+39.9%
焦點個股
費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領漲。德州儀器(TXN-US)上漲16.15%；安森美半導體(ON-US)上漲8.17%；超捷國際(MCHP-US)上漲7.52%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲6%；亞德諾(ADI-US)上漲5.86%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.32%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.53%；輝達(NVDA-US)下跌0.19%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.14%。
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