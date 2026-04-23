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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.04%，報10012.49點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日09:32，費城半導體上漲103.23點（或1.04%），暫報10012.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.25%
  • 近 1 月：+29.18%
  • 近 3 月：+23.02%
  • 近 6 月：+48.4%
  • 今年以來：+39.9%

焦點個股


費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領漲。德州儀器(TXN-US)上漲14.53%；安森美半導體(ON-US)上漲6.32%；亞德諾(ADI-US)上漲5.08%；超捷國際(MCHP-US)上漲5.03%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲4.96%。

部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌2.21%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.91%；科林研發(LRCX-US)下跌1.36%；台積電ADR(TSM-US)下跌0.91%；美光科技(MU-US)下跌0.88%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10113.592.06%
德州儀器276.14+16.9%
安森美半導體95.96+7.83%
亞德諾401.67+5.31%
超捷國際87.78+6.43%
恩智浦半導體237.595+5.25%
連貫356.19+1.63%
安謀控股公司200.4677+1.98%
科林研發270.23+1.76%
台積電ADR385.9602-0.38%
美光科技477.6901-2.01%

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