盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報10206.18點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日12:52，費城半導體上漲296.92點（或3%），暫報10206.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.25%
- 近 1 月：+29.18%
- 近 3 月：+23.02%
- 近 6 月：+48.4%
- 今年以來：+39.9%
焦點個股
費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領漲。德州儀器(TXN-US)上漲19.89%；超捷國際(MCHP-US)上漲11.57%；安森美半導體(ON-US)上漲11.37%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲8.12%；亞德諾(ADI-US)上漲6.91%。
部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌3.26%；高通(QCOM-US)下跌1.17%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.07%；科林研發(LRCX-US)下跌0.77%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.55%。
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