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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報10206.18點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日12:52，費城半導體上漲296.92點（或3%），暫報10206.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.25%
  • 近 1 月：+29.18%
  • 近 3 月：+23.02%
  • 近 6 月：+48.4%
  • 今年以來：+39.9%

焦點個股


費城半導體成分股以德州儀器(TXN-US)領漲。德州儀器(TXN-US)上漲19.89%；超捷國際(MCHP-US)上漲11.57%；安森美半導體(ON-US)上漲11.37%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲8.12%；亞德諾(ADI-US)上漲6.91%。

部分成分股表現相對疲軟，連貫(COHR-US)下跌3.26%；高通(QCOM-US)下跌1.17%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.07%；科林研發(LRCX-US)下跌0.77%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.55%。


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費城半導體10157.002.50%
德州儀器283.702+20.1%
超捷國際91.485+10.9%
安森美半導體98.91+11.1%
恩智浦半導體242.62+7.47%
亞德諾406.06+6.46%
連貫337.685-3.65%
高通134.14-1.42%
Onto Innovation Inc.292.87-1.50%
科林研發261.88-1.38%
艾司摩爾1429.13-1.01%

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