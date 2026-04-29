鉅亨網記者吳承諦 台北
聲學 ODM 廠東科 - KY(5225-TW) 今 (29) 日公告第一季財報，稅後純益 1.21 億元，年減逾 3 成，每股純益 1.54 元；展望 2026 年全年表現，東科 - KY(5225-TW) 看好業績將較去年達成雙位數以上增長。主要動能來自新一代派對音響 Partybox 產品，以及與兩家美國客戶的品牌合作案。
東科 - KY 第一季營收 23.23 億元，季增 6.3 %，年減 13.7 %；毛利率 14.9 %，季增 2.5 個百分點，年減 0.2 個百分點；營業利益 1.14 億元，季增 3584.5 %，年減 32.7 %；營益率 4.9 %，季增 4.8 個百分點，年減 1.4 個百分點。稅後純益 1.21 億元，季增 153.7 %，年減 37.1 %，每股純益 1.54 元。
除了既有的三星、LG 與 SONY 等三大電視品牌客戶外，公司今年也正式與北美市占領先的中國電視品牌展開合作。東科 - KY 將為其代工生產 Soundbar 及 Partybox，進一步擴大在北美市場的影響力。
在產品線多元化方面，公司預計今年將為美國新創品牌生產電競耳機，並與歐洲客戶合作開發醫療用耳機，也與航空公司洽談耳機代工業務，若順利談成將帶動出貨量顯著成長。
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