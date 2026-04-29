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除了既有的三星、LG 與 SONY 等三大電視品牌客戶外，公司今年也正式與北美市占領先的中國電視品牌展開合作。東科 - KY 將為其代工生產 Soundbar 及 Partybox，進一步擴大在北美市場的影響力。