search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)大漲7.16%，報584元

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)29日09:31股價上漲39元，報584.0元，漲幅7.16%，成交2,070張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價下跌2.68%，集中市場加權指數上漲5.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+558 張
  • 外資買賣超：+911 張
  • 投信買賣超：-286 張
  • 自營商買賣超：-67 張
  • 融資增減：-415 張
  • 融券增減：-219 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數39205.11-0.80%
志聖557+2.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty