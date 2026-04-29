鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-29 15:50

追覓科技在美西時間周一 (27 日) 開始舉行為期四天的「DREAME NEXT」全球發布會，其中最受矚目的焦點莫過於其汽車品牌「星空計畫」全球首發的 Nebula NEXT 01 JET Edition。

這款被業界稱為「火箭車」的高性能概念車，憑藉搭載專屬定制的雙固體火箭助推系統，官方宣稱其零到百公里加速僅需 0.9 秒，這一數據直接將地表極速動力輸出提升至全新維度，瞬間引爆全球汽車與科技圈。

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除驚人的動力表現，火箭車還配備專為「星空計畫」量身打造的旗艦級光學雷達 DHX1，基於 6D 全彩千線平台，支援最高 4320 線全彩 4K 感知，最遠測距可達 600 公尺，能精準識別 300 公尺內的水馬及 280 公尺內的小動物等目標。

底盤方面則採用全線控架構，整合 14 自由度非線性控制，支援橫向停車與原地掉頭等科幻級高機動功能。

此外，發布會現場也發表了已經進入量產準備階段的硫化物路線固態動力電池，單體能量密度突破每公斤 450Wh，為未來出行提供更有效率的能源解決方案。

追覓星空計畫總裁馬俊野在會後訪談中透露，這款車將採取定向量產模式，定價預計在千萬元以上。儘管車身加裝火箭助推器引發了外界對安全性的靈魂拷問，但追覓稱已設計「三重觸發確認加毫秒級動態檢測」等多重安全冗餘機制，確保點火與運行安全。