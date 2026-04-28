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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.3689元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日23:00，美元/加幣上漲0.0064點漲幅達0.47%，暫報1.3689點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.92%
  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 3 月：+0.38%
  • 近 6 月：-2.60%
  • 今年以來：-0.72%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.76，本日上漲0.64%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲0.81%
  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.23%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.24%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.51%
  • 歐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.15%

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美元/加幣1.3677+0.38%
澳元/美元0.7183-0.03%
紐元/美元0.5885-0.34%
歐元/美元1.1713-0.05%

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