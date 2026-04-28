外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.3689元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日23:00，美元/加幣上漲0.0064點漲幅達0.47%，暫報1.3689點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.92%
- 近 1 週：-0.14%
- 近 3 月：+0.38%
- 近 6 月：-2.60%
- 今年以來：-0.72%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.76，本日上漲0.64%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日上漲0.81%
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.23%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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