鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-28 15:44

專業表面處理大廠匯鑽科 (8431-TW)27 日於泰國大城府舉行新廠動土典禮，第一期預計投入 3 億元建廠及購置機台設備，目標打造為光通訊與硬碟組件表面處理的高階轉型中心基地，第一期工程預計在第四季完工。

匯鑽科董事長花鐳哲指出，為配合全球產業移轉浪潮，擴大東南亞地區據點布局，配合客戶需求提供就近服務，新廠第一期預計今年底正式落成，待通過客戶驗證後即可放量生產，可望於年底實現產能翻倍成長，為公司下一階段成長奠定堅實基礎。

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隨全球供應鏈重組，大量光通訊模組產能轉往泰國製造，帶動對高階精密表面處理配套的高度需求。為搶占市場先機，匯鑽科已先行於泰國舊廠區新增一條「高階光收發模組電鍍產線」，專門生產 800G 以上的高階產品。此一生產線預計於今年第三季投入量產，目標月產能上看 50 萬套，能立即銜接客戶轉往泰國製造的強勁需求，展現公司極高的執行效率。

匯鑽科處理的光通訊 CPO 組件。(圖：匯鑽科提供)

根據研調機構 TrendForce 預估，2025 年全球 800G 以上的光收發模組為 2400 萬組，2026 年將增至近 6300 萬組，成長幅度高達 2.6 倍，顯示市場具備龐大潛在發展空間。面對 AI 伺服器對傳輸速度與儲存容量的嚴苛要求，匯鑽科積極投入高階技術研發，針對次世代光通訊技術，公司正專注於高階 CPO 模組相關的表面處理製程研發，以應對 AI 算力中心對於更低功耗、更高頻寬的傳輸需求。

此外，泰國新廠也同步擴展硬碟（HDD）電鍍業務，隨 AI 帶動巨量資料儲存需求，匯鑽科將技術延伸至 AI 專用的大容量硬碟高階製程，以半導體級表面處理技術全面取代傳統電泳塗裝，確保硬碟在高負載環境下的穩定性與耐用度。

泰國為全球硬碟生產與出口重鎮，多間國際知名核心硬碟製造商均於當地設立據點，且長期與匯鑽科合作，根據 Krungsri Research 顯示，2026-2028 年間泰國 HDD 生產預計將以年均 6.5-7.5% 之速度成長，隨著公司新廠產能陸續開出，公司將全面抓緊在地化供應龐大商機，為未來營運挹注營收成長新動能。

除了光通訊與儲存佈局，匯鑽科在 AI 散熱領域亦有實質進展。憑藉深厚的精密電鍍經驗，公司自去年第四季正式進入 AI 水冷散熱領域，新產品驗證進度明朗，預計於今年下半年正式進入量產營收貢獻期。

展望未來，隨著泰國新廠於年底落成，2026 年產能有望實現翻倍成長。匯鑽科將持續從傳統電子零組件處理，全面轉型至高成長的光通訊、AI 儲存與水冷散熱等先端領域，透過垂直整合與在地化生產，為股東創造長期穩定的價值成長。

匯鑽科已發行面額 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) ，在 2025 年進行籌資完成並掛牌交易，匯鑽科此一市場募資案用途在轉投資海外事業、擴建泰國新廠與北越新生產線。

現階段匯鑽科泰國新廠主要聚焦在光通訊矽光子傳輸及記憶儲存產品，預計 2026 年第四季完工，完工並量產後產能將增加一倍以上。同時，匯鑽科泰國廠在原有的硬碟搖臂表面處理業務之外，也因硬碟的產品的轉速增加，也將配合國際客戶需求，增加在硬碟的底座表面處理業務，訂單來源穩固。

而匯鑽科原在中國的深圳的生產線仍以維持生產 3C 零組件的表面處理業務；還有越南廠即將展開。

匯鑽科 2025 年全年營收 10.56 億元，毛利率 12.79%，年減 14.16 個百分點，本業虧損，而匯鑽科技 2025 年全年稅後虧損 1.84 億元，較去年由盈轉虧，每股虧損 3.88 元，這是匯鑽科在近 6 年來首度出現虧損。同時，董事會決議不配發股利。