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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.28%，報291.6美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間27日21:45股價下跌16.26美元，報291.60美元，跌幅5.28%，成交量96,444（股），盤中最高價310.70美元、最低價291.60美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.88%
  • 近 1 月：+50.36%
  • 近 3 月：+48.91%
  • 近 6 月：+128.59%
  • 今年以來：+95.02%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ24768.68-0.27%
費城半導體10359.30-1.47%
Onto Innovation Inc.294.15-4.45%

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