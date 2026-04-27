盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.28%，報291.6美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間27日21:45股價下跌16.26美元，報291.60美元，跌幅5.28%，成交量96,444（股），盤中最高價310.70美元、最低價291.60美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.88%
- 近 1 月：+50.36%
- 近 3 月：+48.91%
- 近 6 月：+128.59%
- 今年以來：+95.02%
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