鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至19.43元，預估目標價為347.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由19元上修至19.43元，其中最高估值21.07元，最低估值16.13元，預估目標價為347.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.07(19.71)
|21.45
|20.43
|16.43
|最低值
|16.13(16.13)
|17.09
|16.87
|16.43
|平均值
|19.15(18.63)
|20.32
|18.82
|16.43
|中位數
|19.43(19)
|20.64
|19.15
|16.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|162.31億
|164.47億
|166.91億
|142.76億
|最低值
|146.03億
|144.98億
|143.58億
|142.76億
|平均值
|158.19億
|158.55億
|158.44億
|142.76億
|中位數
|159.49億
|158.81億
|161.64億
|142.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|21.97
|29.92
|22.64
|15.56
|13.98
|營業收入
|140.93億
|170.25億
|148.06億
|138.35億
|142.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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