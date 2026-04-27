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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reliance鋼鋁(RS-US)EPS預估上修至19.43元，預估目標價為347.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Reliance鋼鋁(RS-US)做出2026年EPS預估：中位數由19元上修至19.43元，其中最高估值21.07元，最低估值16.13元，預估目標價為347.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.07(19.71)21.4520.4316.43
最低值16.13(16.13)17.0916.8716.43
平均值19.15(18.63)20.3218.8216.43
中位數19.43(19)20.6419.1516.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值162.31億164.47億166.91億142.76億
最低值146.03億144.98億143.58億142.76億
平均值158.19億158.55億158.44億142.76億
中位數159.49億158.81億161.64億142.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS21.9729.9222.6415.5613.98
營業收入140.93億170.25億148.06億138.35億142.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Reliance鋼鋁(RS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRS

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