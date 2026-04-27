盤中速報 - AMP大漲12.25%，報0美元
鉅亨網新聞中心
AMP(AMP)在過去 24 小時內漲幅超過12.25%，最新價格0美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.84億美元，目前市值排名第 97 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：84,282,148,486。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.77%
- 近 1 月：-18.15%
- 近 3 月：-53.16%
- 近 6 月：-65.18%
- 今年以來：-57.55%
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