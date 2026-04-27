緯穎 (6669-TW)AI 伺服器展望正向，公司持續擴大北美布局，上周五 (24 日) 公告，取得 2 筆美國德州 Socorro 的建物使用權資產，以因應營運所需，激勵緯穎今 (27) 日大漲逾半根停板，股價衝上 5045 元創高。