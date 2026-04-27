鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW)AI 伺服器展望正向，公司持續擴大北美布局，上周五 (24 日) 公告，取得 2 筆美國德州 Socorro 的建物使用權資產，以因應營運所需，激勵緯穎今 (27) 日大漲逾半根停板，股價衝上 5045 元創高。
緯穎今天早盤以 4980 元跳空開高，盤中最高漲至 5045 元，一舉站上 5000 元關卡，並創下歷史新天價，截至 11 點 30 分，股價暫報 4945 元，大漲逾半根停板，位居千金股第四名，成交量超過 3000 張。
根據緯穎公告，第一筆建物面積為 43.98 萬平方英尺，每月租金為 45.81 萬美元 (約新台幣 1439 萬元)，租期自 2027 年 7 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日，使用權資產金額為 5963 萬美元 (約新台幣 18.73 億元)。
第二筆建物面積為 44.13 萬平方英尺，每月租金為 48.72 萬美元 (約新台幣 1531 萬元)，租期自 2027 年 7 月 1 日至 2039 年 11 月 30 日，使用權資產金額為 6335 萬美元 (約新台幣 19.9 億元)。
緯穎預期，今年 AI 相關產品比重將略高於 5 成，且下半年將推出 GPU 與 ASIC 新品，動能將集中於下半年，其中，ASIC 為主要貢獻來源。
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