盤中速報 - 鈞寶(6155)大漲9.65%，報47.15元
鉅亨網新聞中心
鈞寶(6155-TW)27日09:56股價上漲4.15元，報47.15元，漲幅9.65%，成交1,168張。
鈞寶(6155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為磁鐵心、氧化鐵心、偏向軛及偏向軛磁鐵心。排感、收斂線圈、延遲線濾波器、電磁組件。共模抗流線圈、天線棒、積層晶片、電感晶片、磁珠。
近5日股價下跌15.02%，集中市場加權指數上漲5.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+106 張
- 外資買賣超：+105 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-248 張
- 融券增減：-17 張
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