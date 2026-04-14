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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.05點至359.28點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日09:00，櫃買市場加權指數上漲7.05點（或2%），暫報359.28點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.8%
  • 近 1 月：+12.57%
  • 近 3 月：+23.43%
  • 近 6 月：+34.77%
  • 今年以來：+27.51%

焦點個股


川普稅改概念領漲+5.98%。其中 台化(1326-TW) 上漲 9.9% ; 台塑(1301-TW) 上漲 9.48% ; 台塑化(6505-TW) 上漲 5.96% 。

被動元件概念領漲+5.94%。其中 鈞寶(6155-TW) 上漲 9.95% ; 立隆電(2472-TW) 上漲 9.85% ; 蜜望實(8043-TW) 上漲 9.17% 。


文章標籤

台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數川普稅改被動元件

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集中市場加權指數36153.31+1.96%
台化54.6+9.31%
台塑54.5+6.03%
台塑化55.6+0.91%
鈞寶49.15-2.29%
立隆電178.5+9.85%
蜜望實84.6+3.42%

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#偏強機會股

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#波段上揚股

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#帶量突破均線糾結

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#動能指標上漲股

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87.88%

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偏強
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#多頭均線上攻

偏強
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87.88%

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偏強
台塑

83.87%

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中強短弱
台塑化

90.63%

勝率

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