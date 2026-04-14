盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.05點至359.28點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:00，櫃買市場加權指數上漲7.05點（或2%），暫報359.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.8%
- 近 1 月：+12.57%
- 近 3 月：+23.43%
- 近 6 月：+34.77%
- 今年以來：+27.51%
焦點個股
川普稅改概念領漲+5.98%。其中 台化(1326-TW) 上漲 9.9% ; 台塑(1301-TW) 上漲 9.48% ; 台塑化(6505-TW) 上漲 5.96% 。
被動元件概念領漲+5.94%。其中 鈞寶(6155-TW) 上漲 9.95% ; 立隆電(2472-TW) 上漲 9.85% ; 蜜望實(8043-TW) 上漲 9.17% 。
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