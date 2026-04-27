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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額26.48億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，27日09:49相關指數下跌2%，總成交額26.48億元，大盤占比2.51%。

該產業上漲家數5、下跌家數40、平盤家數2。領跌個股泰谷(3339-TW)27日09:42股價下跌5.6元，報50.4元，跌幅10%。

光電類指數近5日下跌4.43%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.43% +2.47%
近一月 +3.5% +18.2%
近三月 -11.47% +26.07%
近六月 -16.57% +45.23%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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