盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額26.48億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，27日09:49相關指數下跌2%，總成交額26.48億元，大盤占比2.51%。
該產業上漲家數5、下跌家數40、平盤家數2。領跌個股泰谷(3339-TW)27日09:42股價下跌5.6元，報50.4元，跌幅10%。
光電類指數近5日下跌4.43%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.43%
|+2.47%
|近一月
|+3.5%
|+18.2%
|近三月
|-11.47%
|+26.07%
|近六月
|-16.57%
|+45.23%
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