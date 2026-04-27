鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至11.81元，預估目標價為607.5元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.71元上修至11.81元，其中最高估值16.58元，最低估值8.65元，預估目標價為607.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|16.58(15.35)
|31.95
|46.79
|最低值
|8.65(8.65)
|17.95
|34.79
|平均值
|12.25(11.94)
|22.99
|39.81
|中位數
|11.81(11.71)
|22.82
|37.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187,481,280
|266,373,520
|342,007,140
|最低值
|156,644,000
|193,513,000
|279,329,060
|平均值
|170,104,790
|217,778,510
|309,477,410
|中位數
|168,214,000
|216,167,000
|307,096,040
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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