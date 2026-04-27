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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至11.81元，預估目標價為607.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.71元上修至11.81元，其中最高估值16.58元，最低估值8.65元，預估目標價為607.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.58(15.35)31.9546.79
最低值8.65(8.65)17.9534.79
平均值12.25(11.94)22.9939.81
中位數11.81(11.71)22.8237.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值187,481,280266,373,520342,007,140
最低值156,644,000193,513,000279,329,060
平均值170,104,790217,778,510309,477,410
中位數168,214,000216,167,000307,096,040

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,673,1445,082,06311,980,05229,618,505
營業收入
(單位：新台幣千元)		131,240,882115,373,282104,036,151140,489,172

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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