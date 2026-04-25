盤中速報 - SLP大漲9.12%，報0.00074美元

SLP (SLP)在過去 24 小時內漲幅超過9.12%，最新價格0.00074美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 160 名。

柔滑愛情藥水（SLP）是熱門NFT遊戲《Axie Infinity》中的ERC-20遊戲代幣。 這種代幣無限量供應，是《Axie Infinity》遊戲玩家的主要收入來源。 在《Axie Infinity》生態系統內，玩家可使用SLP來繁殖名為Axie的數位寵物，隨後將這些寵物在市場上作為NFT出售給其他玩家。