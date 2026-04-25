鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.35億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅103%；API3(API3)24小時跌幅52.9%；Dymension(DYM)24小時跌幅23.8%。

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近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅47.8%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅33.8%；TRU(TRU)近一週漲幅30.6%。