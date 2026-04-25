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鉅亨速報

盤中速報 - GALA大漲9.88%，報0.00356美元

鉅亨網新聞中心

GALA(GALA)在過去 24 小時內漲幅超過9.88%，最新價格0.00356美元，總成交量達0.09億美元，總市值1.69億美元，目前市值排名第 73 名。

近 1 日最高價：0.00365美元，近 1 日最低價：0.00319美元，流通供給量：47,394,817,078。

Gala是一種新型的游戲平臺，部分由其玩家擁有和運營。通過玩游戲賺取Gala代幣并使用它們來決定游戲的未來！GALA目前基于以太坊區塊鏈并使用ERC-1155標準。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.00%
  • 近 1 月：+0.94%
  • 近 3 月：-48.07%
  • 近 6 月：-71.08%
  • 今年以來：-48.65%

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