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鉅亨速報

盤中速報 - ApeCoin大漲77.06%，報0.1806美元

鉅亨網新聞中心

ApeCoin(APE)在過去 24 小時內漲幅超過77.06%，最新價格0.1806美元，總成交量達0.95億美元，總市值1.39億美元，目前市值排名第 79 名。

近 1 日最高價：0.278美元，近 1 日最低價：0.1013美元，流通供給量：752,651,515。

ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.95%
  • 近 1 月：+13.57%
  • 近 3 月：-45.58%
  • 近 6 月：-78.73%
  • 今年以來：-52.20%

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