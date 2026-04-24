鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估上修至21元，預估目標價為420.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.4元上修至21元，其中最高估值21.42元，最低估值20.33元，預估目標價為420.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.42(21.01)
|24.57
|27.51
|最低值
|20.33(18)
|22.21
|27.25
|平均值
|20.9(20.18)
|23.49
|27.38
|中位數
|21(20.4)
|23.7
|27.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.73億
|54.29億
|56.72億
|最低值
|51.09億
|53.18億
|54.77億
|平均值
|51.42億
|53.64億
|55.75億
|中位數
|51.52億
|53.60億
|55.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.91
|17.56
|15.18
|27.82
|17.12
|營業收入
|48.14億
|65.96億
|45.87億
|50.04億
|50.20億
詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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