search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSL公司(CSL-US)EPS預估上修至21元，預估目標價為420.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對CSL公司(CSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.4元上修至21元，其中最高估值21.42元，最低估值20.33元，預估目標價為420.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值21.42(21.01)24.5727.51
最低值20.33(18)22.2127.25
平均值20.9(20.18)23.4927.38
中位數21(20.4)23.727.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值51.73億54.29億56.72億
最低值51.09億53.18億54.77億
平均值51.42億53.64億55.75億
中位數51.52億53.60億55.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.9117.5615.1827.8217.12
營業收入48.14億65.96億45.87億50.04億50.20億

詳細資訊請看美股內頁：
CSL公司(CSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCSL

相關行情

台股首頁我要存股
CSL公司368.33+1.27%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty