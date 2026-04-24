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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至14.93元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.35元上修至14.93元，其中最高估值15.81元，最低估值14.5元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值15.81(15.28)17.8819.13
最低值14.5(13.92)16.2518.45
平均值14.93(14.39)16.6618.68
中位數14.93(14.35)16.4818.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值37.75億39.48億37.49億
最低值33.88億35.33億37.04億
平均值35.46億36.98億37.29億
中位數34.27億36.05億37.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.4614.637.528.5612.30
營業收入27.55億31.11億39.11億43.50億44.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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