鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至14.93元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.35元上修至14.93元，其中最高估值15.81元，最低估值14.5元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.81(15.28)
|17.88
|19.13
|最低值
|14.5(13.92)
|16.25
|18.45
|平均值
|14.93(14.39)
|16.66
|18.68
|中位數
|14.93(14.35)
|16.48
|18.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.75億
|39.48億
|37.49億
|最低值
|33.88億
|35.33億
|37.04億
|平均值
|35.46億
|36.98億
|37.29億
|中位數
|34.27億
|36.05億
|37.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.46
|14.63
|7.52
|8.56
|12.30
|營業收入
|27.55億
|31.11億
|39.11億
|43.50億
|44.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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