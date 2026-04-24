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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.45元，最低估值0.3元，預估目標價為9.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.45(0.42)
|0.53
|0.68
|0.66
|最低值
|0.3(0.34)
|0.37
|0.37
|0.46
|平均值
|0.38(0.37)
|0.44
|0.5
|0.54
|中位數
|0.38(0.37)
|0.44
|0.49
|0.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|246.90億
|264.84億
|290.88億
|302.95億
|最低值
|231.17億
|239.97億
|245.63億
|253.83億
|平均值
|241.47億
|253.10億
|265.13億
|279.62億
|中位數
|243.50億
|253.39億
|262.46億
|282.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.34
|0.80
|0.13
|0.25
|0.14
|營業收入
|262.42億
|261.81億
|240.63億
|207.90億
|224.46億
詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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