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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共42位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.95元，其中最高估值1.28元，最低估值0.28元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.28(1.28)2.162.652.38
最低值0.28(0.28)0.51.022.38
平均值0.79(0.57)1.231.82.38
中位數0.95(0.52)1.181.672.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值603.23億710.41億733.38億724.87億
最低值513.39億545.00億584.91億724.87億
平均值560.60億608.59億661.81億724.87億
中位數567.70億605.17億661.71億724.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.861.940.40-4.38-0.06
營業收入790.24億630.54億542.28億531.01億528.53億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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