鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為71.00元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.95元，其中最高估值1.28元，最低估值0.28元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.28(1.28)
|2.16
|2.65
|2.38
|最低值
|0.28(0.28)
|0.5
|1.02
|2.38
|平均值
|0.79(0.57)
|1.23
|1.8
|2.38
|中位數
|0.95(0.52)
|1.18
|1.67
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|603.23億
|710.41億
|733.38億
|724.87億
|最低值
|513.39億
|545.00億
|584.91億
|724.87億
|平均值
|560.60億
|608.59億
|661.81億
|724.87億
|中位數
|567.70億
|605.17億
|661.71億
|724.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|-0.06
|營業收入
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
|528.53億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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