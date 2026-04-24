鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至-0.1元，預估目標價為14.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.38元上修至-0.1元，其中最高估值2.01元，最低估值-7.13元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.01(2.01)
|3.61
|4.09
|4.81
|最低值
|-7.13(-7.13)
|0.94
|1.98
|3.32
|平均值
|-0.4(-0.62)
|2.21
|2.97
|3.99
|中位數
|-0.1(-0.38)
|2.31
|2.86
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|635.88億
|669.47億
|699.01億
|741.51億
|最低值
|590.14億
|620.71億
|647.45億
|675.56億
|平均值
|613.62億
|642.94億
|677.01億
|711.69億
|中位數
|617.87億
|643.09億
|676.56億
|718.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|0.17
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
|546.33億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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