鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊德系統(R-US)EPS預估上修至14.54元，預估目標價為250.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對萊德系統(R-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.98元上修至14.54元，其中最高估值14.84元，最低估值14元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.84(14.56)
|18.5
|22.5
|最低值
|14(13.75)
|16.51
|18.65
|平均值
|14.49(14.01)
|17.27
|20.1
|中位數
|14.54(13.98)
|16.99
|19.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.34億
|143.27億
|151.69億
|最低值
|128.60億
|135.41億
|142.55億
|平均值
|130.44億
|138.01億
|147.56億
|中位數
|129.66億
|137.22億
|147.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.66
|17.04
|8.73
|11.06
|11.94
|營業收入
|96.63億
|120.11億
|117.83億
|126.36億
|126.65億
詳細資訊請看美股內頁：
萊德系統(R-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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