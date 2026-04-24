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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊德系統(R-US)EPS預估上修至14.54元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對萊德系統(R-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.98元上修至14.54元，其中最高估值14.84元，最低估值14元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值14.84(14.56)18.522.5
最低值14(13.75)16.5118.65
平均值14.49(14.01)17.2720.1
中位數14.54(13.98)16.9919.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值133.34億143.27億151.69億
最低值128.60億135.41億142.55億
平均值130.44億138.01億147.56億
中位數129.66億137.22億147.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.6617.048.7311.0611.94
營業收入96.63億120.11億117.83億126.36億126.65億

詳細資訊請看美股內頁：
萊德系統(R-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSR

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