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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至7.88元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.78元上修至7.88元，其中最高估值8.78元，最低估值6.2元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值8.78(8.78)12.37
最低值6.2(6.2)10.41
平均值7.69(7.67)11.74
中位數7.88(7.78)12.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值92,670,000119,650,000
最低值89,011,000106,632,000
平均值90,148,500112,218,250
中位數89,456,500111,295,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,566,8685,599,0964,168,3758,000,977
營業收入
(單位：新台幣千元)		75,995,68772,464,40867,078,77376,419,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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