鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至66.5元，預估目標價為4500元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對精測(6510-TW)做出2026年EPS預估：中位數由65.97元上修至66.5元，其中最高估值69.26元，最低估值46.35元，預估目標價為4500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|69.26(68.72)
|123.54
|最低值
|46.35(46.35)
|61.43
|平均值
|63.26(62.89)
|108.55
|中位數
|66.5(65.97)
|115.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|8,589,000
|14,332,000
|最低值
|6,008,000
|7,209,000
|平均值
|7,557,680
|11,739,820
|中位數
|7,668,000
|12,108,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|997,181
|509,712
|32,601
|770,620
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,806,013
|3,604,674
|2,884,442
|4,388,507
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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