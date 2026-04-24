盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉3.04%報81.6元，成交35,551張
鉅亨網新聞中心
偉詮電(2436-TW)近5分K漲速3.04%，24日11:49報81.6元，成交35,551張，今日漲幅為6.67％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲21.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.36%。集中市場加權指數 上漲 1.57%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,540 張
- 外資買賣超：-10,197 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+661 張
- 融資增減：+4,128 張
- 融券增減：+1,621 張
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