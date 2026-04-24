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鉅亨速報

盤中速報 - 偉詮電(2436)急拉3.04%報81.6元，成交35,551張

鉅亨網新聞中心

偉詮電(2436-TW)近5分K漲速3.04%，24日11:49報81.6元，成交35,551張，今日漲幅為6.67％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲21.24% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.36%。集中市場加權指數 上漲 1.57%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-9,540 張
  • 外資買賣超：-10,197 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+661 張
  • 融資增減：+4,128 張
  • 融券增減：+1,621 張


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