盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額189.05億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，24日10:34相關指數下跌2.02%，總成交額189.05億元，大盤占比3.29%。
該產業上漲家數10、下跌家數55、平盤家數1。領跌個股光鋐(4956-TW)24日10:30股價下跌4.8元，報44.7元，跌幅9.7%。
光 電 業近5日下跌5.87%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.87%
|+1.57%
|近一月
|+12.15%
|+15.25%
|近三月
|+13.98%
|+18.0%
|近六月
|+31.26%
|+36.98%
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