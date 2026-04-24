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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額189.05億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，24日10:34相關指數下跌2.02%，總成交額189.05億元，大盤占比3.29%。

該產業上漲家數10、下跌家數55、平盤家數1。領跌個股光鋐(4956-TW)24日10:30股價下跌4.8元，報44.7元，跌幅9.7%。

光 電 業近5日下跌5.87%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -5.87% +1.57%
近一月 +12.15% +15.25%
近三月 +13.98% +18.0%
近六月 +31.26% +36.98%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數38724.57+2.68%
光鋐46.75-5.56%

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