外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.81%，報0.5854元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日01:20，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.81%，暫報0.5854點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.17%
- 近 1 週：-0.12%
- 近 3 月：-0.37%
- 近 6 月：+2.82%
- 今年以來：+2.50%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.73%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.2%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.81，本日下跌0.64%
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