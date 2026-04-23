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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.81%，報0.5854元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日01:20，紐元/美元下跌0.0048點跌幅達0.81%，暫報0.5854點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.17%
  • 近 1 週：-0.12%
  • 近 3 月：-0.37%
  • 近 6 月：+2.82%
  • 今年以來：+2.50%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日下跌0.45%
  • 英鎊/美元相關性0.83，本日下跌0.3%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.25%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.87，本日下跌0.73%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.2%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.81，本日下跌0.64%

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紐元/美元0.5863-0.66%
澳元/美元0.7140-0.28%
英鎊/美元1.3474-0.18%
歐元/美元1.1690-0.15%

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