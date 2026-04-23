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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為45.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.89元，其中最高估值1.95元，最低估值1.79元，預估目標價為45.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.95(1.92)2.32.52.65
最低值1.79(1.79)1.982.092.42
平均值1.88(1.85)2.132.332.54
中位數1.89(1.85)2.112.352.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值149.52億159.01億164.58億172.94億
最低值144.66億151.85億156.50億167.03億
平均值147.30億153.90億159.73億169.15億
中位數147.36億153.26億159.51億167.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.951.851.791.54
營業收入125.22億148.53億146.57億145.40億140.92億

詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCSX

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