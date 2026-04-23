鉅亨速報 - Factset 最新調查：CSX運輸(CSX-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為45.75元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對CSX運輸(CSX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.89元，其中最高估值1.95元，最低估值1.79元，預估目標價為45.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.95(1.92)
|2.3
|2.5
|2.65
|最低值
|1.79(1.79)
|1.98
|2.09
|2.42
|平均值
|1.88(1.85)
|2.13
|2.33
|2.54
|中位數
|1.89(1.85)
|2.11
|2.35
|2.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.52億
|159.01億
|164.58億
|172.94億
|最低值
|144.66億
|151.85億
|156.50億
|167.03億
|平均值
|147.30億
|153.90億
|159.73億
|169.15億
|中位數
|147.36億
|153.26億
|159.51億
|167.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.68
|1.95
|1.85
|1.79
|1.54
|營業收入
|125.22億
|148.53億
|146.57億
|145.40億
|140.92億
詳細資訊請看美股內頁：
CSX運輸(CSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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