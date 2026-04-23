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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions CorpZWS-US的目標價調升至56元，幅度約5.66%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)提出目標價估值：中位數由53元上修至56元，調升幅度5.66%。其中最高估值65元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Zurn Elkay Water Solutions Corp評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Zurn Elkay Water Solutions Corp今(23日)收盤價為52.48元。近5日股價上漲5.66%，標普指數上漲1.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ZWS市場預估目標價

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