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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至26.45元，預估目標價為436元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.14元上修至26.45元，其中最高估值29.4元，最低估值23.84元，預估目標價為436元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值29.4(27.76)37.4744.43
最低值23.84(23.84)29.6944.43
平均值26.15(25.91)33.0444.43
中位數26.45(26.14)32.5544.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值91,500,000106,898,000119,308,200
最低值84,601,00096,205,000119,308,200
平均值89,177,070102,101,710119,308,200
中位數90,205,500103,700,000119,308,200

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,224,6578,382,4856,061,7916,200,335
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,399,29765,803,60758,862,10465,784,237

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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