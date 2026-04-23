鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至26.45元，預估目標價為436元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26.14元上修至26.45元，其中最高估值29.4元，最低估值23.84元，預估目標價為436元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|29.4(27.76)
|37.47
|44.43
|最低值
|23.84(23.84)
|29.69
|44.43
|平均值
|26.15(25.91)
|33.04
|44.43
|中位數
|26.45(26.14)
|32.55
|44.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|91,500,000
|106,898,000
|119,308,200
|最低值
|84,601,000
|96,205,000
|119,308,200
|平均值
|89,177,070
|102,101,710
|119,308,200
|中位數
|90,205,500
|103,700,000
|119,308,200
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,224,657
|8,382,485
|6,061,791
|6,200,335
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,399,297
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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