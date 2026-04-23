盤中速報 - 港建(3093)大跌7.73%，報59.7元
鉅亨網新聞中心
港建(3093-TW)23日12:53股價下跌5元，報59.7元，跌幅7.73%，成交6,982張。
港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。光通訊及太陽能設備之銷售代理及售後服務。
近5日股價下跌14.42%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-207 張
- 外資買賣超：-124 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-83 張
- 融資增減：-3,255 張
- 融券增減：+12 張
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